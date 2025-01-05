«На дорогах местами могут быть ледяные участки, существует высокая опасность гололеда!» - предупреждает портал Tark Tee водителей. Как сообщил читатель портала Elu24, 5 января на шоссе Таллинн-Пярну двухполосное шоссе превратилось в однополосную дорогу.
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ВИДЕО ⟩ Перед городом дорога вообще исчезает: зимняя погода испытывает водителей на шоссе Таллинн-Пярну
Согласно данным сайта Tark Tee, в воскресенье, 5 января, на многих дорогах Северной Эстонии существует высокий риск гололеда. О сложных дорожных условиях рассказал и читатель Elu24, который заметил, что на подъезде к столице по шоссе Таллинн-Пярну движение стало возможным лишь по одной полосе.