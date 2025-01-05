ВИДЕО Перед городом дорога вообще исчезает: зимняя погода испытывает водителей на шоссе Таллинн-Пярну

Согласно данным сайта Tark Tee , в воскресенье, 5 января, на многих дорогах Северной Эстонии существует высокий риск гололеда. О сложных дорожных условиях рассказал и читатель Elu24, который заметил, что на подъезде к столице по шоссе Таллинн-Пярну движение стало возможным лишь по одной полосе.

«Дорожное покрытие на крупных шоссе в северной и центральной Эстонии будет снежным или слякотным, в западной и южной Эстонии - преимущественно покрытое солью, в восточной Эстонии - снежное или местами ледяное. На небольших дорогах, где цикл технического обслуживания дольше, чем на более крупных, условия могут быть гораздо сложнее. В северной и центральной Эстонии местами снег, на побережье временами метель. Температура воздуха и дорог на всей территории Эстонии будет ниже нуля», - говорится в воскресном сообщении на странице Tark Tee.