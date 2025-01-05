Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о возможном втором президентстве мужа - главы государства Владимира Зеленского. Супруга лидера страны ответила, как отреагирует, если избранник решит во второй раз занять эту должность, пишет Униан.
Елена Зеленская ответила, как отреагирует, если муж захочет во второй раз стать президентом
В интервью для телемарафона Єдині новини знаменитость отметила, что не хотела бы снова переживать те эмоции и стрессы, с которыми столкнулась их семья за последние пять лет президентства Зеленского. В то же время первая леди подчеркнула, что всегда будет на стороне своего мужа и поддержит любое его решение. Она убеждена, что с тем опытом, который сейчас получил Владимир Зеленский, второй срок может быть не таким сложным и страшным как первый.
«Мне кажется, я, как жена, должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или нет - уже другой вопрос. Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как в первый раз, поэтому... Конечно, я не хотела бы прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь - это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни», - сказала Зеленская.
Елена призналась, что самый сложный период в их с мужем жизни начался именно 24 февраля 2022 года, когда оккупанты впервые атаковали Украину ракетами. Жена президента добавила, что будет радоваться за любимого, если он захочет и ему удастся снова стать главой государства.
«Конечно, самый страшный период был, когда началась война. С этой стороны я рассуждаю так: если начались выборы, это означает, что война, в общем, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак... И там любой выбор и буду радоваться, наверное», - добавила первая леди.
Сам Зеленский отметил, что пока у него нет цели баллотироваться на второй срок.