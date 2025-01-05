Нашла помощница: известный голливудский режиссер покончил с собой

47-летний режиссер и сценарист Джефф Баена обнаружен мертвым 3 января в доме в районе Лос-Анджелеса около 10:30 утра по местному времени, сообщает TMZ. Тело нашла его помощница.

Прибывшие на место происшествия службы констатировали смерть знаменитости, причиной которой источники в правоохранительных органах называют самоубийство. Офис коронера округа Лос-Анджелес подтвердил информацию. Подробности гибели пока что не разглашаются.

Джефф Баэна родился и вырос в Майами в светской еврейской семье. После окончания Школы кино Нью-Йоркского университета он поселился в Лос-Анджелесе с намерением построить карьеру и стал помощником культового режисссера Роберта Земекиса. Затем Джефф устроился помощником редактора у сценариста и режиссера Дэвида О. Рассела, с которым сотрудничал полтора года.

Попав в ДТП, он повредил один глаз, и чтобы поддержать свой дух и как-то скрасить время реабилитации Баэна начал обсуждать с Расселом идеи сюжетов, и в результате они написали четыре сценария. Один из них назывался «Взломщики сердец» и был экранизирован Расселом в 2004-м. В нем снимались Джейсон Шварцман, Джудом Лоу и Наоми Уоттс. Картину номинировали на премию Gotham Award 2004 за лучший полный метр.

В свою очередь Джефф написал сценарий зомби-комедии «Если твоя девушка - зомби» («Life After Beth»). Она и стала его режиссерским дебютом. Затем были работа "Малые часы", которая вышла на экраны в 2017-м, и Баэна стал не только сценаристом, но и срежиссировал комедию. В фильме снялись актеры Элисон Бри, Дэйв Франко, Кейт Микуччи, Обри Плаза, Джон С. Рейли и Молли Шеннон.

В январе 2020 года выходит фильм «Наездница», который Баэна написал вместе с Элисон Бри, сыгравшей в картине главную роль.

На его счету также картины «Вращай меня» и «Джоши». На телевидении Баэна создал, написал сценарий, срежиссировал и спродюсировал сериал «Кинопереворот» на Showtime.