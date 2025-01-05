В Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса Тиммы

Пугачев планирует дать показания против экс-супруги Яниса Анны Седоковой, которая ранее не прилетела в Ригу на похороны. По его мнению, певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир стоимостью 180 миллионов рублей (1 миллион 700 тысяч евро), которые купил Янис.

«Я рад, что уголовное дело в Латвии уже возбудили. Мы не стоим на месте. Если кто-то будет причастен, то человека вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом в международный розыск», - рассказал Марк.

32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в ночь на 17 декабря. Он покончил с собой в день рождения своей экс-супруги Анны Седоковой. После трагедии, в которой многие обвинили 42-летнюю певицу, она призналась, что последние годы «жила в аду», а также заявила, что «будет любить его вечно».

Многие близкие люди Яниса высказывались против Седоковой. Его бывший тренер утверждал, что Анна «уничтожила»​ его как спортсмена, а друг Марк Пугачев отмечал, что Тимма был «одержим»​ Седоковой. Отец баскетболиста заявлял, что на похоронах Анну никто не ждал. А его первая супруга Сана Оша обвинила артистку в том, что та растратила его деньги.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. За несколько дней до смерти спортсмена они официально развелись. У пары не было совместных детей, но у Яниса остался сын Кристиан от первой супруги, с которой он судился из-за алиментов. Также семилетний сын Седоковой Гектор был близок с отчимом и после его смерти отправлял ему сообщения.