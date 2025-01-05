В субботу, 4 января, в центре Таллинна заметили мужчину с обнаженным торсом, который привлек к себе немало внимания. «На Нарвском шоссе кипит жизнь!» - пошутила жительница Таллинна, заснявшая мужчину на видео.
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ВИДЕО ⟩ В заснеженном Таллинне полуобнаженный мужчина прогуливался по улице: «Скучать, глядя в окно, не придется»
«Скучать, глядя в окно, не придется», - написала она в социальных сетях, поделившись видеоклипом, на котором мужчина, несмотря на мороз, спокойно прогуливается по центру Таллинна полуобнаженным. «На Нарвском шоссе кипит жизнь», - добавила она с юмором.