ВИДЕО В заснеженном Таллинне полуобнаженный мужчина прогуливался по улице: «Скучать, глядя в окно, не придется»

«Скучать, глядя в окно, не придется», - написала она в социальных сетях, поделившись видеоклипом, на котором мужчина, несмотря на мороз, спокойно прогуливается по центру Таллинна полуобнаженным. «На Нарвском шоссе кипит жизнь», - добавила она с юмором.