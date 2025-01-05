22-летняя хакер украла и продала неизданные треки Coldplay и других звезд

По словам прокурора Ричарда Партриджа, обвиняемая «эгоистично использовала их музыку для собственной выгоды, продавая ее в даркнете». Хакер получила доступ к трекам, взломав облачные аккаунты, связанные с музыкантами.

Инцидент стал известен в июне 2021 года, когда компания Sony Music Entertainment обнаружила, что аккаунт, принадлежащий артистке Upsahl, был скомпрометирован. Компания уведомила о происшествии Международную федерацию звукозаписывающей индустрии (IFPI).

Полицейские заявили, что хакер продала онлайн 40 неизданных песен. Расследование показало, что на одном из онлайн-форумов выставлялась на продажу музыка нескольких известных исполнителей. При обыске у женщины изъяли три жестких диска, содержавших 291 941 музыкальный трек.

Полицейский детектив Даррил Фрайат подчеркнул: «Кража материалов, защищенных авторскими правами, с целью получения прибыли незаконна. Это угрожает труду артистов и их соратников».

Мошенница получила 42 049 фунтов стерлингов (примерно 50 607 евро) с апреля 2021 года по январь 2023 года, продавая украденные треки через интернет. Часть этих средств была переведена на банковские счета в США. Лондонская городская полиция сотрудничает с американскими службами внутренней безопасности для выявления лиц, связанных с этими счетами.