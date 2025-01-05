ФОТО «Раздался сильный хлопок! Я подумал: что дальше»: погодное явление напугало жителей Таллинна

«Кучево-дождевые облака снова в движении вместе с снежными зарядами, иногда возможен град. Небольшая вероятность гроз сохранится до 5 января», - предупредил Кийтсак в социальных сетях.

Кийтсак объяснил, что образование грозы способствует теплая и влажная поверхность, в данном случае Финский залив, над которым движется холодная воздушная масса. «Если температура воздуха на высоте 1,5 километра на 13 или более градусов ниже температуры водоёма, развиваются восходящие потоки воздуха и образуются кучево-дождевые облака», - отметил синоптик и добавил: «Молнии в снегопад возникают из-за трения ветра и кристаллов льда. Грозы зимой у нас происходят практически каждый год».

«Я смотрел и ждал, когда же начнется фейерверк, но его так и не было», - пишет один из жителей Таллинна в комментариях. «Я как раз была на улице, когда краем глаза увидела вспышку, а после этого раздался громкий хлопок», - добавляет Пиргит, которая стала свидетелем события.

«Комнату осветило, раздался сильный хлопок... Я подумал: что дальше?» - пишут и другие.

Фото: Facebook/Kairo Kiitsak