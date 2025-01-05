Вс, 5.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Исследования мочевого пузыря продолжаются? Кто-то выдвинул новые обвинения осужденному Юри Каменику

Перевод: Елизавета Лынник
Copy
Фото статьи
Фото: Taavi Sepp

«Я подчинился манипуляциям и разделся догола», - сказала жертва Юри Каменика, описывая исследования мочевого пузыря, за которые скандальный метеоролог был приговорен к условному сроку в 2022 году. Продолжит ли Каменик свои исследования мочевого пузыря, несмотря на приговор? Сам метеоролог отрицает появившиеся в СМИ утверждения путаными ответами.

В 2022 году суд признал метеоролога Юри Каменика виновным в сексуальном насилии. Каменик, который тогда также работал преподавателем в Таллиннском университете, проводил сомнительные исследования мочевого пузыря.

«Я поддался манипуляциям и разделся догола. Перед опорожнением мочевого пузыря мне нужно онанировать до оргазма. Каменик сказал, что в противном случае я не получу деньги, и университет не засчитает исследование», - рассказал Карл (имя изменено) изданию Postimees в 2021 году. По его словам, осенью было проведено еще одно исследование. «Для его выполнения он начал трогать и массировать мои половые органы. Я ясно сказал, что не согласен и не хочу этого, на что Каменик закричал, что в таком случае исследование не будет зачтено».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх