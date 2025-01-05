Исследования мочевого пузыря продолжаются? Кто-то выдвинул новые обвинения осужденному Юри Каменику

«Я поддался манипуляциям и разделся догола. Перед опорожнением мочевого пузыря мне нужно онанировать до оргазма. Каменик сказал, что в противном случае я не получу деньги, и университет не засчитает исследование», - рассказал Карл (имя изменено) изданию Postimees в 2021 году. По его словам, осенью было проведено еще одно исследование. «Для его выполнения он начал трогать и массировать мои половые органы. Я ясно сказал, что не согласен и не хочу этого, на что Каменик закричал, что в таком случае исследование не будет зачтено».