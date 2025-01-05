«Я подчинился манипуляциям и разделся догола», - сказала жертва Юри Каменика, описывая исследования мочевого пузыря, за которые скандальный метеоролог был приговорен к условному сроку в 2022 году. Продолжит ли Каменик свои исследования мочевого пузыря, несмотря на приговор? Сам метеоролог отрицает появившиеся в СМИ утверждения путаными ответами.
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Исследования мочевого пузыря продолжаются? Кто-то выдвинул новые обвинения осужденному Юри Каменику
В 2022 году суд признал метеоролога Юри Каменика виновным в сексуальном насилии. Каменик, который тогда также работал преподавателем в Таллиннском университете, проводил сомнительные исследования мочевого пузыря.