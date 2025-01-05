ФОТО «Природа не перестает удивлять!» В Пярну солнце украшало необычное явление

Ведущая программы Kuuuurija и главный редактор Elu24 Катрин Луст поделилась в социальных сетях удивительно красивыми зимними фотографиями из летней столицы Эстонии. «Сегодня на пляже в Пярну можно было увидеть уникальное зимнее солнечное гало», - написала Луст в своем посте и добавила: «Не знаю, почему, но это вызвало у меня ощущение, что новый год будет красивым, светлым и добрым...»

«Как красиво!» - с восхищением отмечают комментаторы поста. «Вау, природа не перестает удивлять...» - добавляет другой пользователь.

«Гало создается ледяными кристаллами в перистых и перисто-слоистых облаках в верхнем слое тропосферы на высоте от пяти до десяти километров», - рассказывал синоптик Кайро Кийтсак в начале прошлого года.

Агентство окружающей среды тогда описало гало как бледное или слегка радужное кольцевое оптическое явление вокруг мощного источника света. Оно возникает из-за отражения и преломления света на крошечных ледяных кристаллах, плавающих в воздухе.

В природе гало появляется вокруг солнца или луны, а в городах - и вокруг мощных уличных фонарей. Чаще всего можно заметить одно или два ложных солнца по бокам солнечного диска (их также называют ложным солнцем, солнечной собакой или солнечным лепестком), 22-градусное гало и световые столбы (над солнцем они называются солнечными столбами).

Иногда на небе можно наблюдать сложные многоформные гало, которые включают разные типы этого явления одновременно. Многоформные гало встречаются реже.