ГОРОСКОП НА 5 ЯНВАРЯ Тельцы переменчивы в настроении, а у Стрельцов – важные разговоры

Благоприятный день для того, чтобы браться за новые дела. Даже если возникают какие-то трудности, начатое удается довести до конца. Завидную целеустремленность сегодня проявляют даже люди, которым она обычно совсем не свойственна,
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Благоприятный день для того, чтобы браться за новые дела. Даже если возникают какие-то трудности, начатое удается довести до конца. Завидную целеустремленность сегодня проявляют даже люди, которым она обычно совсем не свойственна,
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Также можно решать финансовые вопросы, планировать и делать покупки. Легко найти общий язык с близкими. Можно обсудить какие-то важные вопросы или планы на будущее. Не возникнет ни мелких разногласий, ни поводов для серьезных споров. Неплохо ладят те, чьи отношения в последнее время складывались непросто.
Подходящий день для полезных дел. Вы многое успеете, даже если не будете особенно торопиться. Если понадобятся союзники, вы найдете их без труда, поскольку ваши идеи нравятся многим. Можно обсуждать важные вопросы с теми, кто способен помочь в их решении. Вы быстро находите подход к разным людям, понимаете, что их заинтересует. Легко дается учеба. Вы запоминаете все, что может пригодится, находите применение новым знаниям. Не исключено знакомство с человеком, который вдохновит вас, подарит уверенность в успехе.
Настроение меняется чаще, чем обычно, и это порой мешает довести дела до конца. Некоторые Тельцы начинают сомневаться, что сделали правильный выбор, задумываются о том, не отказаться ли от своих целей. Определиться помогут люди, которые хорошо вас знают. Например, старые друзья или родственники. Старайтесь не переутомляться; отдых вам не помешает. Радуют новости, связанные с деньгами. Вероятны финансовые поступления, в том числе из неожиданных источников, и выгодные сделки. Удачными будут покупки – и спонтанные, и запланированные.
Не стоит браться за сложные дела в первой половине дня. В это время трудно сосредоточиться, есть риск что-то упустить из виду. Слова, сказанные сгоряча, могут положить начало спору, которого вы предпочли бы избежать. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций, улучшается настроение. Вторая половина дня радует. Это время интересных дел, заниматься которыми вы будете в очень приятной компании. Не исключена встреча с человеком, по которому вы скучали в последние дни. Вероятны интересные предложения.
Вы успеете сделать даже больше, чем планировали, если не станете тратить время напрасно. Пригодится опыт, полученный давным-давно. Благодаря ему вы быстро найдете ответы на вопросы, которые других поставили в тупик. Вероятны приятные известия. Часто хорошие новости приносят люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. День подходит для того, чтобы заниматься домашними делами: они не кажутся утомительными или скучными, справляетесь вы отлично. Можно заниматься мелким ремонтом, украшать дом, выбирать мебель и бытовую технику.
День неожиданных успехов и приятных совпадений. Уже утром становится ясно, что звезды на вашей стороне. Этим стоит воспользоваться, чтобы справиться с каким-то важным делом или осуществить то, что вы задумали давным-давно. Единственная сфера, где чрезвычайно важна осторожность, это финансы. Не рискуйте деньгами, воздержитесь от сомнительных сделок и покупок. Гармонично складываются романтические отношения, радует возможность провести время с любимым человеком. Вторая половина дня подходит для важных разговоров, обсуждения планов, которые вы в ближайшее время с удовольствием осуществите.
Благоприятный день для общения. Особенно хорошо проходят встречи с людьми, с которыми вы давным-давно не виделись. Находится масса тем для интересных разговоров, да и общие планы могут появиться. Не исключено, что вам сделают неожиданное и очень заманчивое предложение. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не спешите тратить полученное, и правильно делаете: вскоре эти средства могут пригодиться для чего-то важного. Вторая половина дня благоприятна для поездок. Они дарят массу позитивных эмоций, вдохновляют, помогают многое увидеть в новом свете.
Благоприятный день. Вам во многом везет. Можно браться за сложные дела: вы с ними отлично справляетесь, не допускаете ошибок, ничего не упускаете из виду. Удачными оказываются сделки и покупки, некоторые Весы принимают решения об инвестициях, которые принесут прибыль. День обещает интересные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде много слышали. Вы быстро с ними поладите, подружитесь. Не исключено и начало романтической истории. Она может сыграть важную роль в вашей жизни. Вечер приносит новые идеи, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время.
Подходящий день для того, чтобы взяться за сложное и запутанное дело. Вы быстро поймете, как лучше действовать, найдете способ достичь успеха. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым решатся вопросы, важные для вас и ваших близких. Середина дня приносит отличные новости и небольшие, но очень своевременные денежные поступления. День подходит для поездок. Особенно удачно они складываются, если вы отправляетесь в дорогу вместе с друзьями. Вероятны удачные покупки; можно приобрести именно те вещи, о которых вы давно мечтали.
День подходит для важных разговоров. Можно многое обсудить, не опасаясь споров и разногласий, которые могли бы омрачить отношения. Вам удается найти нужные слова, убедить в своей правоте тех, кто прежде в ней сомневался. Не исключено, что у вас появятся новые союзники, помощники и даже друзья. Хорошо строить долгосрочные планы: вы правильно оцениваете ситуацию, понимаете, как будут развиваться события, догадываетесь, что сможете осуществить, а что нет. Некоторые Стрельцы обнаружат новые возможности, которых прежде не замечали.
Не самый плодотворный день, но интересный. Он дает вам шанс развить свои таланты и найти им применение, а также научиться тому, что пригодится в ближайшее время. Полезно обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительной деталью, позже может сыграть важную роль. Радует возможность сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. Необязательно отправляться далеко: что-то новое можно найти и совсем рядом с домом. Не исключены приятные знакомства, а также встречи с людьми, с которыми вы когда-то дружили, были по-настоящему близки.
В первой половине дня сложно сохранять спокойствие. В это время вы острее, чем обычно, реагируете на мелочи, можете принимать близко к сердцу любой пустяк. Но постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, настроение улучшается, вы чувствуете себя гораздо увереннее. Вторая половина дня – отличное время для встреч с друзьями. Вы весело проводите время, находите массу интересных тем для разговора, вдохновенно обсуждаете общие планы. Появляются новые идеи, касающиеся работы и бизнеса. Вскоре их удастся воплотить в жизнь.
Благоприятный день. Он хорошо подходит для обсуждения важных вопросов. Споров едва ли удастся избежать, но они окажутся полезными: помогут установить истину, найти лучшее решение. Не исключено, что вы по-иному взглянете на тех, с кем не находили общего языка, и даже подружитесь с такими людьми. Легко дается учеба. Вы быстро разбираетесь в сложных вопросах, многое схватываете на лету. Полезно будет вспомнить о давнем хобби: не исключено, что именно благодаря ему завяжутся какие-то приятные знакомства.