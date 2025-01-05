ГОРОСКОП НА 5 ЯНВАРЯ Тельцы переменчивы в настроении, а у Стрельцов – важные разговоры

Также можно решать финансовые вопросы, планировать и делать покупки. Легко найти общий язык с близкими. Можно обсудить какие-то важные вопросы или планы на будущее. Не возникнет ни мелких разногласий, ни поводов для серьезных споров. Неплохо ладят те, чьи отношения в последнее время складывались непросто.​

Овен

Подходящий день для полезных дел. Вы многое успеете, даже если не будете особенно торопиться. Если понадобятся союзники, вы найдете их без труда, поскольку ваши идеи нравятся многим. Можно обсуждать важные вопросы с теми, кто способен помочь в их решении. Вы быстро находите подход к разным людям, понимаете, что их заинтересует. Легко дается учеба. Вы запоминаете все, что может пригодится, находите применение новым знаниям. Не исключено знакомство с человеком, который вдохновит вас, подарит уверенность в успехе.

Телец

Настроение меняется чаще, чем обычно, и это порой мешает довести дела до конца. Некоторые Тельцы начинают сомневаться, что сделали правильный выбор, задумываются о том, не отказаться ли от своих целей. Определиться помогут люди, которые хорошо вас знают. Например, старые друзья или родственники. Старайтесь не переутомляться; отдых вам не помешает. Радуют новости, связанные с деньгами. Вероятны финансовые поступления, в том числе из неожиданных источников, и выгодные сделки. Удачными будут покупки – и спонтанные, и запланированные.

Близнецы