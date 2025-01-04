Умер эстонский режиссер и любитель путешествий Прийт Валкна

«Меня охватила глубокая печаль! Прийт Валкна ушел из жизни! Просто не хочется в это верить. Кажется, будто он устроил одну из своих привычных шуток, но на этот раз… Он скончался на острове Бали», - написал Талвик в своем посте в Facebook.

«Если кто-то встречался с ним там за несколько дней до Нового года, дайте знать в личных сообщениях. Я передам информацию отцу Прийта. Мои глубокие соболезнования всем близким!» - добавил он.

В последние годы Валкна занимался парусным спортом и любил экстремальные путешествия. В ноябре 2021 года он в одиночку отправился в плавание по Балтийскому морю и в мае следующего года, после успешного пересечения Северного моря, вернулся в Южную Швецию, объявив свое морское путешествие завершенным. В 2022 году он снова отправился в долгое морское путешествие.

Прийт Валкна родился в 1971 году, окончил Таллиннскую 21-ю среднюю школу в 1989 году и в 1993 году получил диплом режиссера и театрального педагога в Таллиннском педагогическом университете. В 2009 году он защитил магистерскую степень в Эстонской академии музыки и театра, сообщает Театральный союз Эстонии.

С 2001 по 2004 годы Валкна работал директором по развитию в Русском драматическом театре.

За свою карьеру он снял множество документальных фильмов, отмеченных наградами на международных фестивалях, в том числе «Волк» (2003), «Заклинатели» (2004), «Женщина на картине» (2017) и «Зал против ветра» (2007), а также телесериал «Класс: жизнь после» (2010, 4 эпизода).

Он также вел такие телепередачи, как Väljalend и Bingo Loto, был автором идеи, либретто и постановки концертного шоу Concerto contore (1999).

Прийт Валкна был вокалистом и исполнителем на блокфлейте в ансамбле Kala.