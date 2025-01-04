ФОТО 62-летняя Деми Мур снялась для глянца в прозрачном платье

«Читая сценарий, я была в равной степени тронута и поражена. Определенно потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить и переварить его. Я думаю, что фильм о страхе того, что подумают другие люди, о том, что не соответствуют, о том, что сравнивают и отчаиваются. Эта идея действительно тронула меня и заставила захотеть вмешаться и исследовать глубины этой душевной боли», – объяснила она.

При этом актриса признается, что не является большим поклонником хоррора, а о боди-хоррорах и вовсе не осведомлена.

Деми Мур также рассказала о том, что у нее есть коллекция уникальных авторских кукол.

«Они единственные в своем роде, вылепленные вручную. Я думаю о них больше как о скульптурах, которые запечатлевают момент эмоций, но это в миниатюрном человеческом существе. Самый первый, кто начал это делать, был мой тогдашний муж Брюс Уиллис. Я только что родила ребенка, и ему пришлось уехать, чтобы заняться пресс-конференциями по фильму. Нашей дочери было, может быть, около недели, поэтому он привез эту куклу французской художницы Анн Митрани в качестве подарка. Для меня это было что-то, что запечатлело чувство игры или, может быть, дало мне разрешение исследовать другой тип эмоций», – говорит актриса.

Под конец беседы ее спросили, с кем она больше себя ассоциирует: с кошкой или собакой. На это звезда ответила весьма неожиданно:

«Я сбалансированная смесь. Я дружелюбнее кошки. Я бы сказала, что я феникс, который восставал из пепла много раз в этой жизни. В этом смысле я больше похожа на кошку. В китайской астрологии я тигр. Это может быть моей истинной сущностью».