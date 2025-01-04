Стало известно, как Кейт Миддлтон проведет 43-летие после продолжительной борьбы с онкологией

Сейчас, когда химиотерапия позади, Кейт и вся ее семья могут выдохнуть с облегчением. Однако пережитое все равно заставляет Миддлтон с осторожностью относиться к своему состоянию.

Первый после победы над раком день рождения принцессы - событие значимое, однако проведут его Кейт и Уильям без особых торжеств. Инсайдер рассказал RadarOnline, что сейчас Уэльсы не желают лишнего внимания к своей семье, а потому держат в большом секрете планы на 43-летие Кэтрин. Они не готовятся ни к каким далеким путешествиям и не планируют официальных приемов.