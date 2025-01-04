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ПЕРЕМЕНЫ УЖЕ С 5 ЯНВАРЯ Эстонский астролог Ольга Кирну рассказала, чего ждать в последний месяц года Деревянного Дракона

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Ольга Кирну.
Ольга Кирну. Фото: личный архив

​​В воскресенье, 5 января, наступает последний месяц

года

Деревянного Дракона - встречаем рано утром Огненного Быка. На что следует обратить внимание, чтобы месяц прошел максимально комфортно - рассказывает эстонский астролог Ольга Кирну.

Не секрет, что многие из нас в начале года ставят цели и занимаются планированием на следующие 12 месяцев. Это прекрасно и рекомендую выделить время для планирования вашего 2025 года до 17 января. Лучше всего подойдет 6, 8 и 16 января.

Помните, Бык - самый трудолюбивый знак китайского гороскопа, энергии месяца вас поддержат. Но вот вторая половина месяца, когда стихия Земли усилиться, не располагает к активности. Может возникнуть непреодолимая лень и активность снизится. Тут в помощь придет исключительно наша воля и дисциплина.

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