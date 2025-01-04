ПЕРЕМЕНЫ УЖЕ С 5 ЯНВАРЯ Эстонский астролог Ольга Кирну рассказала, чего ждать в последний месяц года Деревянного Дракона

В воскресенье, 5 января, наступает последний месяц
Деревянного Дракона - встречаем рано утром Огненного Быка. На что следует обратить внимание, чтобы месяц прошел максимально комфортно - рассказывает эстонский астролог Ольга Кирну.
В воскресенье, 5 января, наступает последний месяц
Деревянного Дракона - встречаем рано утром Огненного Быка. На что следует обратить внимание, чтобы месяц прошел максимально комфортно - рассказывает эстонский астролог Ольга Кирну.
Не секрет, что многие из нас в начале года ставят цели и занимаются планированием на следующие 12 месяцев. Это прекрасно и рекомендую выделить время для планирования вашего 2025 года до 17 января. Лучше всего подойдет 6, 8 и 16 января.