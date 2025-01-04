Несколько дней назад на странице недвижимости начало распространяться странное объявление, в котором покупателю квартиры в придачу предлагали тысячу евро кредитов на Wolt. «Наша цель была предложить покупателям жилья Raadiraja что-то дополнительно», - комментирует представитель фирмы Domus Kinnisvara.
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Необычное объявление о продаже недвижимости в Тарту: купи квартиру и получи 1000 евро кредитов на Wolt!
Летом 2024 года в Тарту, рядом с Эстонским национальным музеем и парком мызы Раади, началось строительство нового жилого комплекса Raadiraja с восемью многоквартирными домами.