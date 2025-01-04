ПОСОВЕТУЙТЕ «Планировал решить это традиционно, но девушка сказала, что уйдет от меня!» Житель Каламая оказался в затруднении из-за мыши

В пятницу, 3 января, один обеспокоенный житель Каламая написал пост в Facebook-группе местных жителей, прося помощи в поимке мыши. «Как мне поймать ее так, чтобы она осталась жива и счастливо жила где-то в другом месте?» - спрашивает мужчина.
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Пара жителей Каламая провела 3 января особенно весело. Мужчина обнаружил в своем доме мышь, прятавшуюся в стене.