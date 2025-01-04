3 января в редакцию поступило видео TikTok, на котором видно, как пешеход, прыгая на капот машины, мешает автомобилю двигаться по дороге. «Как всегда, никто не помогает», - комментирует пост один мужчина, намекая, что в Эстонии нет доброжелательных людей.
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ВИДЕО ⟩ «Сам бы дал газу и развернулся бы!» Пешеход забрался на капот чужой машины и помешал водителю продолжить движение (1)
На кадрах видно, как посреди снегопада один пешеход по какой-то причине потерял самообладание и решил залезть на капот автомобиля, чтобы помешать водителю продолжить движение.