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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ От имени Налогово-таможенного департамента рассылаются мошеннические сообщения

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Налогово-таможенный департамент.
Налогово-таможенный департамент. Фото: Eero Vabamägi

От имени Налогово-таможенного департмента распространяются мошеннические письма, в которых сообщается, якобы налоговый возврат готов, и для его получения нужно отсканировать QR-код, указанный в сообщении. Живущий в Эстонии бразилец Флавио, признается, что чуть было не попался на этот обман.

В очень правдоподобном письме получателю сообщается, что его «ежегодный налоговый возврат готов», и предлагается отсканировать QR-код.

«Мы рады сообщить, что ваш ежегодный налоговый возврат готов. Вы получите его, отсканировав нижеуказанный QR-код и перейдя на безопасный портал, введя ваш личный код», - говорится в фишинговом письме.

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