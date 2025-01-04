От имени Налогово-таможенного департмента распространяются мошеннические письма, в которых сообщается, якобы налоговый возврат готов, и для его получения нужно отсканировать QR-код, указанный в сообщении. Живущий в Эстонии бразилец Флавио, признается, что чуть было не попался на этот обман.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ От имени Налогово-таможенного департамента рассылаются мошеннические сообщения
В очень правдоподобном письме получателю сообщается, что его «ежегодный налоговый возврат готов», и предлагается отсканировать QR-код.