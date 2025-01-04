Добавьте это к муке и получится идеальное тесто. Секретный лайфхак, как приготовить блины без изъянов

«Есть простой кулинарный секрет, который поможет сделать тесто идеальным, а блины – тонкими и эластичными без всякого изъяна, – говорят эксперты. – Перед замешиванием теста следует добавить 1 столовую ложку растительного масла. Этот простой шаг сделает тесто однородным, мягким и податливым для выпечки».

По словам авторов статьи, растительное масло создает тонкую пленку, которая предотвращает образование комочков и делает структуру теста более гладкой.

«Кроме того, масло помогает блинам не прилипать к сковороде, даже если вы используете минимальное количество жира при жарке. Это особенно удобно для тех, кто готовит на антипригарных покрытиях или просто хочет сократить использование масла», – объяснили в публикации.

Благодаря растительному маслу тесто становится более пластичным и равномерно распределяется по сковороде.

«А отсутствие комочков гарантирует, что блины будут тонкими, но не порвутся при переворачивании», – подчеркнули в статье.