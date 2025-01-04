Туристов предостерегли от ошибки с билетом, из-за которой они могут потерять свое место в самолете

В современном мире цифровых технологий пассажиры все чаще отказываются от бумажных посадочных билетов, предпочитая сохранять их в телефоне или в приложении. Однако это может сыграть с ними злую шутку.

Пользователь Reddit с ником ababab70 поделился с другими путешественниками ценным советом - всегда делать скриншот своего посадочного талона в приложении авиакомпании.

«Можете назвать меня параноиком, но я делаю этот дополнительный шаг на всякий случай. Вчера из CLT (аэропорт Шарлотт-Дуглас - ред.) в LAX (аэропорт Лос-Анджелес - ред.) это оказалось полезным», - рассказал он.

По словам путешественника, в результате путанницы с местами, сначала бортпроводники предложили ему пересесть на место в салоне классом выше, но в итоге поняли, что там нет доступных вариантов. Когда же мужчина вернулся на свое место, на него также претендовала другая пассажирка. Когда он посмотрел в свое приложение, там уже показывали новое место, но оно было занято.

«Хорошо, что у меня был скриншот оригинального талона, и я показал его ей и бортпроводнику, который в результате переместил ее куда-то в конец. Полная неразбериха, которой, конечно, они не могли объяснить, но если бы у меня не было этого скриншота, то сзади был бы я», - поделился опытом турист.

Тем временем пользователь с ником TheOtherElCamino назвал еще одну весомую причину всегда делать скриншоты билетов из приложения.

«Я делаю это каждый раз, на всякий случай, если у моего телефона или приложения возникнут проблемы с подключением в неподходящее время. Даже если проблема в том, что я забыл вывести его из режима полета и спешу показать посадочный талон на выходе или на контроле безопасности», - пояснил он.