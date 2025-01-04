Дженнифер Энистон давно стала примером того, как нужно выглядеть в 50 с небольшим. И не секрет, что за роскошной внешностью актрисы стоит огромная работа. Дженнифер, как известно, неустанно проводит время в спортивном зале, фастфуд позволяет себе только по праздникам, да и вообще ведет здоровый образ жизни. Правда, недавно Джен призналась, что почти всю жизнь борется с расстройством, которое крайне негативно сказывается на ее внешнем виде.
Дженнифер Энистон откровенно рассказала о расстройстве, с которым борется уже много лет
пишет, что речь идет о бессоннице. Как выяснилось, уже много лет проблемы со сном преследуют звезду «Друзей», и это мешает ей чувствовать себя здоровой и держать тело в тонусе. Чтобы хоть как-то наладить сон, актриса была вынуждена отказаться от новостей в вечернее время, которые могли бы дестабилизировать ее эмоционально, а также от поздних отходов ко сну - Дженнифер старается ложиться в постель не позднее десяти часов.
«Я пытаюсь справиться с этой задачей самостоятельно. В некоторые дни ты молодец и пунктуален, а в некоторые - нет», - цитирует издание актрису.
Кстати, Энистон также раскрыла, что планирует масштабное преображение. Сейчас она готовится к строгой диете и некоторым процедурам, которые помогут ей прийти к более естественному внешнему виду и скрыть последствия пластики, из-за которых знаменитость в последнее время часто критикуют.