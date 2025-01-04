Дженнифер Энистон откровенно рассказала о расстройстве, с которым борется уже много лет

пишет, что речь идет о бессоннице. Как выяснилось, уже много лет проблемы со сном преследуют звезду «Друзей», и это мешает ей чувствовать себя здоровой и держать тело в тонусе. Чтобы хоть как-то наладить сон, актриса была вынуждена отказаться от новостей в вечернее время, которые могли бы дестабилизировать ее эмоционально, а также от поздних отходов ко сну - Дженнифер старается ложиться в постель не позднее десяти часов.