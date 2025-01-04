«Кто эта девушка?» Преобразившаяся Алла Пугачева произвела фурор

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми встретила Новый год на Кипре. Этот остров стал родным для звездной семьи. 3 января юморист решил поделиться снимками, сделанными во время празднования. На своей странице в Instagram он разместил фотографии похорошевшей жены.

«Тот случай, когда и талантище, и красавица, и человечище», «Дива! Человек совести и чести», «Как на этом фото хорошо видна схожесть Аллы Борисовны с дочерью Елизаветой», «Королева! Эпоха! Любимая Алла Борисовна», «Одна из самых прекраснейших женщин в мире», «Красоточка наша», «Живите долго, Алла Борисовна! Спасибо за радость и счастье, которое Вы дарили и дарите нам своим искусством», «Кто эта девушка?», «Легенда», - высказываются комментаторы.