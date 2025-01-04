Видео с эстонцем, который получил отказ от австралийской пограничной службы, стремительно распространяется в интернете. В вырезке из телешоу мужчина рассказывает, что посетил десятки стран без денег и планирует так же посетить Австралию, но это явно не устраивает власти страны.
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В Сети завирусилось видео с эстонцем, конфликтовавшем с австралийским пограничником: «Когда я уезжал из Эстонии, у меня было 15 евро»
Речь идет об отрывке из телесериала Border Security: Australia's Front Line, где зрителям показывают курьезные случаи, связанные с въездом в Австралию. В одном из эпизодов оказался и эстонец, которого австралийская пограничная служба заподозрила в недостатке средств для пребывания в стране.