В Сети завирусилось видео с эстонцем, конфликтовавшем с австралийским пограничником: «Когда я уезжал из Эстонии, у меня было 15 евро»

Видео с эстонцем, который получил отказ от австралийской пограничной службы, стремительно распространяется в интернете. В вырезке из телешоу мужчина рассказывает, что посетил десятки стран без денег и планирует так же посетить Австралию, но это явно не устраивает власти страны.