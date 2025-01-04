Эстонский режиссер рад 19 месту в рейтинге: среди зрителей в сексуально самом активном возрасте фильм о Сильвии лидирует

«​На данный момент это более 224 000 человек, что просто потрясающе», - сказал режиссер Урмас Ээро Лийв порталу Elu24, ссылаясь на документальный фильм «Как Сильвия Ильвес вернулась домой на Рождество?», который, несмотря на критику, занял почетное 19-е место в телевизионном рейтинге.