«На данный момент это более 224 000 человек, что просто потрясающе», - сказал режиссер Урмас Ээро Лийв порталу Elu24, ссылаясь на документальный фильм «Как Сильвия Ильвес вернулась домой на Рождество?», который, несмотря на критику, занял почетное 19-е место в телевизионном рейтинге.
Для подписчиков
Эстонский режиссер рад 19 месту в рейтинге: среди зрителей в сексуально самом активном возрасте фильм о Сильвии лидирует
В телевизионном рейтинге рождественской недели (с 23 по 29 декабря) среди эстонских телеканалов лидировал ETV, занявший первые три места с программами «Актуальная камера», Sport и Sport, sport. Четвертое и пятое места достались передачам телеканала Kanal 2: «Спортивные звезды года 2024» и Reporter+.