«Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем», - признается Антон порталу TVNET+.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ⟩ 40-летний «ходок на свидания» из Риги: «Я встретился с сотней девушек из Tinder»
Если спросить латвийского мужчину о том, что он думает о Tinder, то палитра ответов будет от «там одни боты и меркантильные женщины» и «настоящие мужики знакомятся в реальности» до «встретил там свою будущую жену».