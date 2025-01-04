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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 40-летний «ходок на свидания» из Риги: «Я встретился с сотней девушек из Tinder»

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Фото статьи
Фото: Boumen Japet/Shutterstock

«Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем», - признается Антон порталу TVNET+.

Если спросить латвийского мужчину о том, что он думает о Tinder, то палитра ответов будет от «там одни боты и меркантильные женщины» и «настоящие мужики знакомятся в реальности» до «встретил там свою будущую жену».

TVNET+ пообщался с многолетним пользователем приложения Антоном, который рассказал, как устроен Tinder с мужской точки зрения, какие девушки пользуются приложением, и поделился своими историями.

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