На Reddit пользователи жалуются, что на канале ETV+ празднование прошло в 23:00, когда в часовом поясе Москвы, Санкт-Петербурга и Минска наступил Новый год. «Действительно ли такое поведение приемлемо?» - спрашивает автор поста, называя это прямой российской пропагандой.
Для подписчиков
«Я был шокирован! Это российская пропаганда!» По словам телезрителя, телеканал ETV+ отметил Новый год по московскому времени
«Я из двуязычной семьи и говорю как на эстонском, так и на русском. Смотрел канал ETV+ и был шокирован тем, что они праздновали Новый год в 23:00, что совпадает с часовым поясом Минска, Москвы и Санкт-Петербурга, в то время, как Эстония финансово поддерживает Украину и осуждает агрессию России. Действительно ли такое поведение приемлемо?» - начал свой пост на Reddit автор публикации.