«Я был шокирован! Это российская пропаганда!» По словам телезрителя, телеканал ETV+ отметил Новый год по московскому времени

«Я из двуязычной семьи и говорю как на эстонском, так и на русском. Смотрел канал ETV+ и был шокирован тем, что они праздновали Новый год в 23:00, что совпадает с часовым поясом Минска, Москвы и Санкт-Петербурга, в то время, как Эстония финансово поддерживает Украину и осуждает агрессию России. Действительно ли такое поведение приемлемо?» - начал свой пост на Reddit автор публикации.