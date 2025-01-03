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«Я был шокирован! Это российская пропаганда!» По словам телезрителя, телеканал ETV+ отметил Новый год по московскому времени

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Фото статьи
Фото: Marianne Loorents

На Reddit пользователи жалуются, что на канале ETV+ празднование прошло в 23:00, когда в часовом поясе Москвы, Санкт-Петербурга и Минска наступил Новый год. «Действительно ли такое поведение приемлемо?» - спрашивает автор поста, называя это прямой российской пропагандой. 

«Я из двуязычной семьи и говорю как на эстонском, так и на русском. Смотрел канал ETV+ и был шокирован тем, что они праздновали Новый год в 23:00, что совпадает с часовым поясом Минска, Москвы и Санкт-Петербурга, в то время, как Эстония финансово поддерживает Украину и осуждает агрессию России. Действительно ли такое поведение приемлемо?» - начал свой пост на Reddit автор публикации.

По его мнению, канал ETV+ предназначен для русскоязычного сообщества в Эстонии, но телеканал Общественного вещания не должен противоречить национальным ценностям. «Празднование Нового года по времени России кажется неподходящим и оскорбительным, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Такое поведение показывает, что наше общественное телевидение не может или не хочет отстаивать ценности нашей страны и народа», - считает он.

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