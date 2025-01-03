ФОТО Причудливое название продукта привлекло внимание покупателя

Покупатель заметил в супермаркете Prisma Peremarket продукт с необычным названием Pikantne Kartuli-Pee. Фотография картофельного салата с этим названием была опубликована в Facebook и попала в редакцию Elu24.

Причудливое название продукта. Фото: Erakogu

По словам руководителя отдела коммуникаций Prisma Peremarket Керту Кярк, правильное название продукта - пикантный картофельный салат с беконом.

«В нашей системе есть ограничение на количество символов, отображаемых в названии продукта на этикетке, из-за чего получилось такое немного смешное и неполное название», - поясняет Кярк.

«Спасибо за то, что обратили наше внимание на это название. Мы пересмотрим отображаемое название и скорректируем его в рамках допустимого количества символов», - добавила представитель Prisma.