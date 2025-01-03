Стилист Алексей Солтан встретил Новый год с особой роскошью: «На эти деньги можно купить квартиру!»

Алексей Солтан - один из самых популярных парикмахеров, стилистов и моделей Эстонии, известный своими провокационными высказываниями и уникальным стилем. Недавно он с размахом отметил свое 37-летие, сделав себе подарок в виде поездки в Таиланд на Новый год.