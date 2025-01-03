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Стилист Алексей Солтан встретил Новый год с особой роскошью: «На эти деньги можно купить квартиру!»

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Скандально известный стилист и парикмахер Алексей Солтан покинул Эстонию на Новый год и отправился встречать праздник в Таиланд. «Я остановился в шикарном отеле, где неделя проживания стоит 7000 евро», - рассказал Солтан изданию Elu24. Он планирует провести под жарким солнцем три недели.

Алексей Солтан - один из самых популярных парикмахеров, стилистов и моделей Эстонии, известный своими провокационными высказываниями и уникальным стилем. Недавно он с размахом отметил свое 37-летие, сделав себе подарок в виде поездки в Таиланд на Новый год.

Алексей выбрал элитный отель Four Seasons, стоимость проживания в котором составляет 7000 евро. «Новогодний ужин обошелся мне в 1000 евро», - поделился он, добавив, что цены в ресторанах Таиланда сопоставимы с эстонскими.​

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