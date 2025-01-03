По словам Департамента полиции и погранохраны, на данный момент размер ущерба пока неизвестен, но это станет ясно в ходе текущего уголовного производства. Известно, что из номера были похищены как украшения из золота, так и наушники.
Из номера отеля в Таллинне были украдены ценные вещи: полиция начала расследование
В ночь на 2 января в полицию поступило сообщение о том, что из номера в одном из отелей Таллинна украдены многочисленные ценные вещи. Согласно информации, опубликованной Департаментом полиции и погранохраны, из номера отеля на улице Тоомпуйестеэ пропали наручные часы Seiko Diver, золотая цепочка и кольцо. Также были похищены мобильный телефон Lava, наушники Soul и другие личные вещи.
Инцидент произошел в отеле Go Hotel Shnelli, расположенном неподалеку от Балтийского вокзала.
Пресс-секретарь компании Go Group сообщила, что они уведомили полицию о случившемся, и к настоящему времени начато расследование. Отель пока не комментирует произошедшее, поскольку полиция продолжает расследование.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны также подтвердила, что в рамках уголовного производства проводится выяснение обстоятельств происшествия.