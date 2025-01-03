Из номера отеля в Таллинне были украдены ценные вещи: полиция начала расследование

В ночь на 2 января в полицию поступило сообщение о том, что из номера в одном из отелей Таллинна украдены многочисленные ценные вещи. Согласно информации, опубликованной Департаментом полиции и погранохраны, из номера отеля на улице Тоомпуйестеэ пропали наручные часы Seiko Diver, золотая цепочка и кольцо. Также были похищены мобильный телефон Lava, наушники Soul и другие личные вещи.