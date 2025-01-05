ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ Избыточное сексуальное желание держали под контролем с помощью печенья

Знаете ли вы, зачем были созданы крекеры Graham? Если вы думали, что их цель заключалась лишь в создании полезного перекуса, то приготовьтесь к шокирующему открытию: изначально эти печенья были разработаны, чтобы помочь людям сдерживать свое сексуальное влечение.