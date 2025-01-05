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ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ Избыточное сексуальное желание держали под контролем с помощью печенья

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Знаете ли вы, зачем были созданы крекеры Graham? Если вы думали, что их цель заключалась лишь в создании полезного перекуса, то приготовьтесь к шокирующему открытию: изначально эти печенья были разработаны, чтобы помочь людям сдерживать свое сексуальное влечение. 

В социальных сетях вновь всплыла история о странной истории происхождения крекеров Graham. «Погуглите, зачем придумали крекеры "Graham"», - написал один из ошеломленных пользователей в соцсети X. «Это просто безумие». И действительно, за их скромным внешним видом скрывается история, которая совсем не так проста.

Миссия безвкусного печенья

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