НЕВЕРОЯТНО! 124-летняя женщина: «Секрет моего долголетия – это именно эта запрещенная еда»

Цю Чай утверждает, что родилась 1 января 1901 года. Она до сих пор живет в доме, которому более ста лет, где прошедшие десятилетия сформировали ее простой и стабильный образ жизни.

Женщина ест три раза в день, прогуливается по своему саду и ложится спать около восьми часов вечера. Однако ее самая необычная привычка - это рис, в который она добавляет кусочек свиного сала размером с шарик для пинг-понга.