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НЕВЕРОЯТНО! 124-летняя женщина: «Секрет моего долголетия – это именно эта запрещенная еда»

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Фото статьи
Фото: Daniel Megias / Shutterstock

Жительница города Наньчун в Китае, Цю Чай, которая утверждает, что является самым старым человеком в мире, недавно отпраздновала свой 124-й день рождения. По ее словам, секрет ее долголетия - это пища, которую врачи запретили ей употреблять.

Цю Чай утверждает, что родилась 1 января 1901 года. Она до сих пор живет в доме, которому более ста лет, где прошедшие десятилетия сформировали ее простой и стабильный образ жизни.

Женщина ест три раза в день, прогуливается по своему саду и ложится спать около восьми часов вечера. Однако ее самая необычная привычка - это рис, в который она добавляет кусочек свиного сала размером с шарик для пинг-понга.

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