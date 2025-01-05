Жительница города Наньчун в Китае, Цю Чай, которая утверждает, что является самым старым человеком в мире, недавно отпраздновала свой 124-й день рождения. По ее словам, секрет ее долголетия - это пища, которую врачи запретили ей употреблять.
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НЕВЕРОЯТНО! ⟩ 124-летняя женщина: «Секрет моего долголетия – это именно эта запрещенная еда»
Цю Чай утверждает, что родилась 1 января 1901 года. Она до сих пор живет в доме, которому более ста лет, где прошедшие десятилетия сформировали ее простой и стабильный образ жизни.