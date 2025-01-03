ФОТО Дэвид Бекхэм вышел в свет с дочерью-подростком

Британский футболист Дэвид Бекхэм начал Новый 2025 год в компании своей единственной дочери, когда он принял участие в баскетбольной игре с Харпер в Kaseya Center в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

49-летний спортсмен позировал со своей 13-летней наследницей для семейного снимка, когда они сидели у корта, чтобы наблюдать за поединком Майами Хит с Индиана Пейссерс, и последние вышли победителями.

Дэвид продемонстрировал кэжуал-образ в простой белой футболке, которую он сочетал с черными джинсами и нежно-розовыми кроссовками Adidas.

David Beckham cosies up to daughter Harper as they kick off the New Year at a basketball game in Miamihttps://t.co/AiyV9jUkMM — Mary Michael (@MaryMichae57049) January 3, 2025

В то время как Харпер также примерила повседневную белую футболку для спортивного мероприятия, дополнив свой образ стильной розовой сумочкой. Единственная дочь Виктории Бекхэм распустила свои длинные светлые волосы.

Появление Дэвида Бекхэма состоялось через несколько дней после того, как он встретил Новый 2025 год со своими близкими в Майами.

«С Новым годом от меня, моей жены и моих замечательных детей... Спасибо за незабываемый год и я хочу пожелать всем счастливого и здорового 2025 года», - написал футболист.