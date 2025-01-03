Из-за видео в столичном Ülemiste разразился скандал: владельца корги-звезды TikTok заподозрили в жестоком обращении с животным

Уже несколько месяцев в столичном торговом центре Ülemiste иногда можно встретить милейшую Вельш-корги, бегающую по коридорам с воздушным шаром. Видео с красоткой Джессикой в TikTok набирают десятки и сотни тысяч просмотров, а некоторые - несколько миллионов. Но хозяина корги Вячеслава беспокоят негативные комментарии и нападки в социальных сетях.