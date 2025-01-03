Из-за видео в столичном Ülemiste разразился скандал: владельца корги-звезды TikTok заподозрили в жестоком обращении с животным

Уже несколько месяцев в столичном торговом центре Ülemiste иногда можно встретить милейшую Вельш-корги, бегающую по коридорам с воздушным шаром. Видео с красоткой Джессикой в TikTok набирают десятки и сотни тысяч просмотров, а некоторые - несколько миллионов. Но хозяина корги Вячеслава беспокоят негативные комментарии и нападки в социальных сетях.
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Вячеслав рассказал, что в течение последних трех месяцев он со своей собакой Джессикой регулярно снимает видеоролики в торговом центре Ülemiste. «Наши съемки всегда проходят с предварительного согласования с администрацией центра. Мы строго следуем всем установленным правилам и всегда выбираем менее загруженные часы, чтобы минимизировать неудобства для посетителей», - объясняет хозяин.