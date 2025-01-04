ГОРОСКОП НА 4 ЯНВАРЯ Ракам во многом повезет, а у Скорпионов утро пойдет не по плану

Благоприятный день для общения: очень разным людям удается понять друг друга, договориться о совместных действиях, избежав долгих споров. Могут подружиться те, кто прежде не ладил. Появляется много новых идей и планов, пишет
.
Благоприятный день для общения: очень разным людям удается понять друг друга, договориться о совместных действиях, избежав долгих споров. Могут подружиться те, кто прежде не ладил. Появляется много новых идей и планов, пишет
.
Их хочется реализовать вместе с близкими; вскоре это получится. Не все сохраняют спокойствие в течение всего дня. Чем ближе вечер, тем большее значение придается мелочам, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Но серьезных причин для волнений нет: даже если какие-то трудности возникают, вы с ними быстро справляетесь.
Овен
Отдохните. День определенно не подходит для того, чтобы браться за важные дела с самого утра, пытаться быстро решить все серьезные вопросы сразу. Если сейчас вы не можете позволить себе даже небольшую паузу, подумайте, кто мог бы помочь вам, взять на себя часть забот. Такие люди наверняка есть совсем рядом. Радует общение с друзьями. Часто они дают хорошие советы, помогают определиться с планами на будущее. Можно делать небольшие покупки и планировать крупные приобретения. Вы сделаете верный выбор.
Телец
Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Творческий потенциал сейчас очень высок, и многие вещи, казавшиеся привычными, вы видите в совершенно ином свете. Не исключены какие-то необычные совпадения, неожиданные события, из которых вы извлечете немало пользы. День подходит для поездок. Смена обстановки вдохновляет, новые места дарят массу позитивных эмоций. Вдали от дома возможны приятные знакомства и встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Кроме того, будет возможность узнать что-то новое и интересное. Возможно, вы найдете новое хобби.
Близнецы
Вдохновляющий день. Он приносит и хорошие новости, и интересные идеи, и заманчивые предложения. Хочется как можно быстрее начать действовать, и обстоятельства это позволяют. У многих Близнецов появляется шанс заняться именно тем, что давно их интересовало. Рядом есть люди, которые готовы ответить на все вопросы, помочь сделать первые шаги. Могут неожиданно появиться какие-то домашние дела. Они не отнимут много времени, но могут потребовать расходов. Речь идет о небольших суммах, которые не нанесут серьезного удара по вашему бюджету.
Рак
Вам во многом везет, есть шанс отлично справиться с тем, что долго не получалось. Интуиция подсказывает, за что стоит взяться сейчас, а что лучше отложить на потом. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Раки сегодня могут получить в подарок именно то, о чем долго мечтали. Вероятны полезные знакомства. День подходит для разговоров о делах, планах, связанных с работой, учебой или бизнесом. Пока договоренности, которых удается достичь, носят предварительный характер, но вряд ли позже придется их серьезно пересматривать.
Лев
Прислушивайтесь к интуиции: сегодня она дает просто отличные подсказки. Следуя им, вы сможете решить какие-то давние проблемы, изменить к лучшему отношения с людьми, которые вам дороги. День подходит для общения, обсуждения важных вопросов. Вы понимаете окружающих, часто догадываетесь, что у них на душе. Вероятны хорошие новости издалека, известия от знакомых, о судьбе которых вы беспокоились. Человек, с которым в последнее время не удавалось найти общий язык, старается наладить отношения, делает первые шаги к сближению.
Дева
Звезды готовы поддержать вас, поэтому можно без долгих сомнений браться за что-то сложное и важное. Первых успехов на новом пути вы добьетесь быстро. Легко будет найти помощников, если они потребуются: ваши идеи многим по душе. С общего дела может начаться и долгая дружба, и красивая романтическая история, которая сыграет важную роль в вашей жизни. День хорошо подходит для того, чтобы принимать гостей. Можно позвать старых друзей: найдется масса интересных тем для разговора, да и какие-то общие планы могут появиться.
Весы
Подходящий день для важных дел. Вы можете решить какие-то серьезные проблемы, поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, восстановить справедливость. Благодаря вашим усилиям многое меняется к лучшему. Это радует и вдохновляет. Легко завязываются знакомства, вы ладите с очень разными людьми, многим нравитесь. Отношения, прежде носившие формальный характер, становятся почти дружескими, да и романтические нотки в них могут появиться. Вечер приносит отличные идеи, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время.
Скорпион
Неплохой день, хоть и довольно беспокойный. Старайтесь не переживать из-за мелочей, не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения. Утром не все идет по плану, но в целом ситуация складывается удачно, и вы быстро это понимаете. Друзья дают советы, к которым стоит прислушаться. Вторая половина дня – время семейных дел. Вы отлично ладите с родственниками, понимаете, как положить конец давним спорам. Радуют предложения старых знакомых. Вы соглашаетесь на них без долгих раздумий, и об этом не приходится жалеть.
Стрелец
Благоприятный день для общения. Вы можете говорить то, что думаете: окружающие слушают вас внимательно, понимают правильно, не обижаются. Удается разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Некоторые Стрельцы получат предложения, приняв которые, достигнут давно поставленных целей. Вы быстро справляетесь с домашними делами, легко решаете бытовые проблемы. День подходит для покупок: удается выбрать вещи, которые долго будут радовать и вас, и ваших близких.
Козерог
Подходящий день для того, чтобы взяться за новое дело. Творческий потенциал высок, появляется много хороших идей, вы придумываете, как справиться с тем, что долго не получалось. Сегодня вы более впечатлительны, чем обычно, можете принимать близко к сердцу какие-то мелкие происшествия, остро реагировать даже на невинные замечания. Старайтесь не идти на поводу у эмоций. Как только с ними удастся совладать, вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому рискуете напрасно потратить деньги, вложить их в какой-то сомнительный или вовсе безнадежный проект.
Водолей
Никуда не торопитесь. День достаточно благоприятен, но ваши поспешные решения и необдуманные поступки могут создать трудности и вам, и окружающим. Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Иногда со стороны ясно видно то, чего вы, находясь в центре событий, не замечаете. Забот может быть больше, чем вы ожидали. Например, могут возникнуть какие-то бытовые проблемы, требующие срочного решения. Вы быстро со всем справляетесь, но порой это требует неожиданных расходов.
Рыбы
Благоприятный день, отлично подходящий для полезных дел. Приходится решать не только свои, но и чужие проблемы, но вы не жалуетесь, стараетесь никому не отказывать в помощи и поддержке. Могут напомнить о себе давние знакомые. Даже если вы давным-давно не общались, сегодня обязательно найдется, о чем поговорить. Не исключены неожиданные и очень заманчивые деловые предложения. Хорошо складываются поездки – и деловые, и развлекательные. Они помогают отвлечься от рутины, а иногда и завязать полезные знакомства.