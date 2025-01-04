ГОРОСКОП НА 4 ЯНВАРЯ Ракам во многом повезет, а у Скорпионов утро пойдет не по плану

Стрелец

Благоприятный день для общения. Вы можете говорить то, что думаете: окружающие слушают вас внимательно, понимают правильно, не обижаются. Удается разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Некоторые Стрельцы получат предложения, приняв которые, достигнут давно поставленных целей. Вы быстро справляетесь с домашними делами, легко решаете бытовые проблемы. День подходит для покупок: удается выбрать вещи, которые долго будут радовать и вас, и ваших близких.

Козерог

Подходящий день для того, чтобы взяться за новое дело. Творческий потенциал высок, появляется много хороших идей, вы придумываете, как справиться с тем, что долго не получалось. Сегодня вы более впечатлительны, чем обычно, можете принимать близко к сердцу какие-то мелкие происшествия, остро реагировать даже на невинные замечания. Старайтесь не идти на поводу у эмоций. Как только с ними удастся совладать, вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому рискуете напрасно потратить деньги, вложить их в какой-то сомнительный или вовсе безнадежный проект.

Водолей

Никуда не торопитесь. День достаточно благоприятен, но ваши поспешные решения и необдуманные поступки могут создать трудности и вам, и окружающим. Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Иногда со стороны ясно видно то, чего вы, находясь в центре событий, не замечаете. Забот может быть больше, чем вы ожидали. Например, могут возникнуть какие-то бытовые проблемы, требующие срочного решения. Вы быстро со всем справляетесь, но порой это требует неожиданных расходов.

Рыбы

Благоприятный день, отлично подходящий для полезных дел. Приходится решать не только свои, но и чужие проблемы, но вы не жалуетесь, стараетесь никому не отказывать в помощи и поддержке. Могут напомнить о себе давние знакомые. Даже если вы давным-давно не общались, сегодня обязательно найдется, о чем поговорить. Не исключены неожиданные и очень заманчивые деловые предложения. Хорошо складываются поездки – и деловые, и развлекательные. Они помогают отвлечься от рутины, а иногда и завязать полезные знакомства.