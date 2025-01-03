«Наконец-то похоже на зиму!» Снегопад продолжится до конца недели, местами выпало около 40 сантиметров снега

В пятницу утром нас встретил толстый снежный покров, который выпал во многих местах. Агентство окружающей среды сообщает, что в некоторых районах выпало 5-15 сантиметров, местами в Южной Эстонии - более 20 сантиметров, а в отдельных регионах Западной и Южной Эстонии даже более 30 сантиметров снега.

Осадки также ожидаются и в течение пятницы, так как в ряде мест продолжатся метель и снегопад. Юго-западный и западный ветер, на побережье местами северо-западный, скоростью 4-10 м/с, с порывами до 14 м/с, на северном побережье - до 18 м/с. После полудня ветер ослабеет и поменяет направление на южное в глубине материка, а к вечеру - на восточное, в районе Рижского залива вновь усилится. Температура воздуха составит -1..-6 °C, местами на побережье островов до +1 °C.

«Наконец-то красиво и бело на улице», «Наконец-то похоже на зиму!» - радуются люди в социальных сетях. «Даже приятно видеть снег. Хоть что-то белое вместо этой воды!»

Смотрите фотографии, сделанные в Таллинне утром пятницы:

Уже на следующей неделе опять потеплеет, начнутся дожди и мокрый снег, но в конце этой недели стоит еще насладиться морозом.

В субботу продолжатся метели и снегопад, западный ветер со скоростью 3-9 м/с, после полудня усилится юго-западный и западный ветер до 6-12 м/с, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха составит -3..-8 °C, на побережье -2..+2 °C.

В воскресенье ожидается переменная облачность, местами слабый снегопад. Преимущественно западный ветер скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7 °C, на побережье местами до +1 °C.

Транспортный департамент советует по возможности избегать передвижений

«Начавшийся сегодня ночью снегопад осложнил дорожные условия во многих местах Западной и Южной Эстонии. По последним данным, местами выпало до 40 сантиметров снега, что значительно больше, чем прогнозировалось», - сообщает Транспортный департамент.

«Дорожные службы работают над расчисткой дорог, но продолжающийся снегопад затрудняет процесс. Поэтому департамент настоятельно рекомендует по возможности воздержаться от поездок. Если все же необходимо ехать, следует выделить на дорогу значительно больше времени, чем обычно. В зонах снегопада нужно существенно снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и учитывать значительное увеличение тормозного пути», - предупреждают в департаменте.