У режиссера Эльмо Нюганена диагностировали рак: спешил на сцену, упал, меня отвезли в ЭМО

О своем диагнозе Нюганен сообщил на странице Facebook своей дочери Сони, так как у него самого нет аккаунта в социальной сети.

​Из текста, опубликованного вечером 31 января, становится ясно, что диагноз был поставлен в результате другой проблемы со здоровьем.

«Некоторое время назад на репетиции, я спешил на сцену, упал, меня отвезли в ЭМО и отправили на томографию. Врач обеспокоенно сказал: "Действительно, у вас сломан один позвонок... Но мы также заметили..." - пишет Нюганен.

«Одним словом - рак. Нет худа без добра: его обнаружили! Поэтому я и пишу - проверяйтесь! Особенно мужчины! Мы, упрямцы, ведь к врачам не ходим», - призывает он.

Хотя к тексту прикреплено фото, где театральный деятель покупает лекарства в аптеке, Нюганен пишет, что продолжает свою повседневную работу, которая теперь приобрела иной смысл и значение.