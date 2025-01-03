Известный эстонский актер появился на публике с возлюбленной, которая младше его на 19 лет

«Это ведь дело давнее», - ответил он на вопрос Kroonika, являются ли они с актрисой Городского театра Марис Ныльвак (29) парой.

Их отношения уже раньше становились предметом слухов, но получили подтверждение, когда пара появилась на вечеринке по случаю юбилея Тийта Сукка в конце прошлого года.

Марис ранее была замужем за актером Кристьяном Лююсом.

Продолжительные отношения Андеро с актрисой Кюлли Теэтамм закончились шесть лет назад. У них двое сыновей: Артур и Расмус.

Марис стала известна как актриса в 2014 году, исполнив главную роль в художественном фильме Андреса Маймика и Катрин Руус Kirsitubakas.

Одна из главных актрис фильма Kirsitubakas - Марис Ныльвак. Фото: Viktor Burkivski

Андеро - актер Таллиннского городского театра с 1998 года. Он и Марис Ныльвак окончили Школу сценического искусства Эстонской академии музыки и театра.