Актер Таллиннского городского театра Андеро Эрмел (48) рассказал об изменениях в личной жизни.
Известный эстонский актер появился на публике с возлюбленной, которая младше его на 19 лет
«Это ведь дело давнее», - ответил он на вопрос Kroonika, являются ли они с актрисой Городского театра Марис Ныльвак (29) парой.
Их отношения уже раньше становились предметом слухов, но получили подтверждение, когда пара появилась на вечеринке по случаю юбилея Тийта Сукка в конце прошлого года.
Марис ранее была замужем за актером Кристьяном Лююсом.
Продолжительные отношения Андеро с актрисой Кюлли Теэтамм закончились шесть лет назад. У них двое сыновей: Артур и Расмус.
Марис стала известна как актриса в 2014 году, исполнив главную роль в художественном фильме Андреса Маймика и Катрин Руус Kirsitubakas.
Андеро - актер Таллиннского городского театра с 1998 года. Он и Марис Ныльвак окончили Школу сценического искусства Эстонской академии музыки и театра.