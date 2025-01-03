РОМАН СО СВЕКРОВЬЮ «Сначала я была шокирована и извинилась, но она сказала, что...»

Женщина начала свою исповедь с того, что отметила: ее парень Лео - действительно замечательный и заботливый партнер. Их роман с самого начала складывался хорошо, и примерно через месяц после начала отношений он познакомил ее со своими родителями - Эвелин и Майклом.