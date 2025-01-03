Жизнь иногда преподносит ситуации, которые больше напоминают сценарий фильма, чем реальность. Женщина, поделившаяся своей историей на Reddit, заставила пользователей платформы задуматься, описывая, как случайные обстоятельства привели ее к неожиданному любовному треугольнику.
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РОМАН СО СВЕКРОВЬЮ ⟩ «Сначала я была шокирована и извинилась, но она сказала, что...»
Женщина начала свою исповедь с того, что отметила: ее парень Лео - действительно замечательный и заботливый партнер. Их роман с самого начала складывался хорошо, и примерно через месяц после начала отношений он познакомил ее со своими родителями - Эвелин и Майклом.