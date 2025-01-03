Бывший телохранитель Уитни Хьюстон раскрыл свое истинное отношение к певице

Мужчина, родившийся в Уэльсе и служивший телохранителем Хьюстон с 1988 по 1995 год, дал интервью изданию Daily Mail перед публикацией своих мемуаров «Защита Уитни», выход которых запланирован на январь 2025 года.

Хотя 73-летний Робертс настаивал на том, что безопасность Хьюстон всегда была для него главным приоритетом, он рассказал, что однажды вечером звезда положила голову ему на плечо, и у него возникло искушение «отказаться от всего», чтобы изменить характер их отношений.

«Если вы пересекаете эту черту, вы теряете объективность, и это становится опасным для человека, которого вы защищаете. Вот почему Фрэнк Фармер и Рэйчел Маррон [персонажи фильма «Телохранитель» - прим. ред.] не могли быть вместе - он перешел черту, и это был конец его деятельности в качестве того, для чего он был нанят», - рассказал он.

«Многое из того, что было в фильме, мы с ней пережили на самом деле. Маленькие детали, например, Рейчел, держащаяся за его рубашку сзади, чтобы скрыться от толп фанатов. Вот как мы это делали», - продолжил он.

Напомним, что Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. Причинами смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление запрещенных веществ. Смерть была представлена как «несчастный случай», и у следствия «не было подозрений на травмы или насилие».

А в этом году скончалась мать Уитни в возрасте 91 года. Вокалистка была двукратной обладательницей премии «Грэмми».