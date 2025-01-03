Елена Зеленская рассказала об изменениях в отношениях с мужем

Первая леди рассказала, что она уже третий год проводит совсем мало времени с мужем и детьми вместе. Однако от этого совместное времяпровождение стало цениться больше. В то же время за 2024 год Елена и Владимир Зеленские уделили внимание своему здоровью и физическому состоянию.

«Мы стали амбасадорами здоровой жизни. Потому что сложно выживать в таком марафоне, если вообще не поддерживать себя. Не иметь отдушины. Для нас таковым стал спорт, физкультура. Мы стали больше уделять этому внимание. Чтобы добежать до конца марафона, нужно больше тренироваться», - с улыбкой рассказала первая леди.

Украинский президент же пошутил, что с расписанием питания все не так хорошо. Якобы это уже не первоочередное: ест иногда и ночью.