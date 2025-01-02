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ВИДЕО Разочарованный таллиннец о концерте на площади Вабадузе в новогоднюю ночь: «Такое лазерное шоу можно увидеть каждую неделю в клубе»

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Фото статьи
Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

«Такое лазерное шоу, как там показывали, можно каждую неделю смотреть в клубе Hollywood. Это было такое световое шоу, что люди спрашивали друг у друга: что это вообще было?» - описал Калле шоу, прошедшее в новогодний вечер на площади Вабадузе. «Даже речь президента не показали...» - добавил он.

«Это все-таки большое событие, на которое люди съезжаются как из столицы, так и из других мест, чтобы вместе встретить Новый год!» - рассказывает всю жизнь проживший в Таллинне Калле. По его словам, всем известно, что новогодний вечер на площади Вабадузе в Таллине - это то, чего все ждут.

Он объясняет, почему и сам решил отправиться в центр города в новогодний вечер. «Обещали ведь световое шоу и какой-то грандиозный праздник. Когда около полуночи я пришел, на сцене пела Алика. Вдруг уже и Новый год настал, а в небе происходило что-то непонятное. Несколько человек спросили у меня: "Эй, а когда начнется настоящее световое шоу?" Но потом мы поняли, что это д***мо и было тем самым большим световым шоу!» - отметил Калле. Он добавил, что такое лазерное шоу может позволить себе любой ночной клуб в Эстонии каждую неделю. «Это было просто стыдно. Я очень хочу знать, сколько такое световое шоу обошлось налогоплательщикам!?»

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