«Такое лазерное шоу, как там показывали, можно каждую неделю смотреть в клубе Hollywood. Это было такое световое шоу, что люди спрашивали друг у друга: что это вообще было?» - описал Калле шоу, прошедшее в новогодний вечер на площади Вабадузе. «Даже речь президента не показали...» - добавил он.
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ВИДЕО ⟩ Разочарованный таллиннец о концерте на площади Вабадузе в новогоднюю ночь: «Такое лазерное шоу можно увидеть каждую неделю в клубе»
«Это все-таки большое событие, на которое люди съезжаются как из столицы, так и из других мест, чтобы вместе встретить Новый год!» - рассказывает всю жизнь проживший в Таллинне Калле. По его словам, всем известно, что новогодний вечер на площади Вабадузе в Таллине - это то, чего все ждут.