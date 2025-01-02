Анна Седокова не смогла проститься с Янисом Тиммой, скорее всего, из-за его семьи - близкие винят певицу в смерти баскетболиста. Первая жена спортсмена тоже обозлена на звезду и рассказывает, почему так произошло.
Первая жена Тиммы срывает маску с Седоковой: «Яниса от меня отрезали. В конце истории мы с ребенком стояли у гроба»
Сана вспоминает, что бывший супруг, вступив в отношения с Анной, стал постепенно отдаляться от нее и сына, а потом и вовсе начал проявлять по отношению к ней агрессию. Так она и стала для него злейшим врагом.
«Человек должен сам дойти до точки, чтобы понять, что это нехорошо… Потому что он не может слышать других. Любой, кто что-то говорил… Меня отрезали… Вот почему рядом больше никого не было. Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. Также в нашем последнем разговоре я сказала то же самое… "Но ты меня больше не слышишь…" Вот как это работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, из чего он публично сделан, как какой-то одержимый, больной и так далее. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, хочется блевать… Через что он прошел», - пишет Оши.
Первая супруга Яниса уверяет, что у нее припасено достаточно откровений. «Можете подумать, какую ерунду я тут говорю, но пройти через то, что прошла я, книгу можно было бы написать… Я никогда не делилась всем этим, потому что что что бы это изменило? В конце истории мы с ребенком стояли у гроба…» - грустит она.