Чт, 2.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ВОТ ТАК ШУТКА «Я в Испании в заложниках!» Мошенники от лица Анне Вески просят помощи у известного эстонского телеведущего

Copy
Фото статьи
Фото: Elu24 kollaž

Шоумен и ведущий Роберт Роол поделился на своей странице в Instagram фейковым аккаунтом Анне Вески с просьбой о помощи. «Я в заложниках в Испании. Атмосфера крутая», - говорится в опубликованном сообщении, после чего Роол просит помощи у своих подписчиков: «Может кто-то быстро помочь?»

2 января 33-летний ведущий и журналист Роберт Роол в шутливой манере поделился с подписчиками в соцсетях абсурдным сообщением, связанным с певицей Анне Вески.

В публикации утверждается, будто одно из самых дорогих сокровищ Эстонии, певица Анне Вески, была похищена и находится в Испании.

«Привет! Меня похитили, я нахожусь в заложниках в Испании. Похититель хочет с меня 15 евро. Можешь помочь? Атмосфера крутая», - говорится в сообщении от пользователя с ником anne_.vesgi.

Комментарии
Copy
Наверх