Шоумен и ведущий Роберт Роол поделился на своей странице в Instagram фейковым аккаунтом Анне Вески с просьбой о помощи. «Я в заложниках в Испании. Атмосфера крутая», - говорится в опубликованном сообщении, после чего Роол просит помощи у своих подписчиков: «Может кто-то быстро помочь?»
Для подписчиков
ВОТ ТАК ШУТКА ⟩ «Я в Испании в заложниках!» Мошенники от лица Анне Вески просят помощи у известного эстонского телеведущего
2 января 33-летний ведущий и журналист Роберт Роол в шутливой манере поделился с подписчиками в соцсетях абсурдным сообщением, связанным с певицей Анне Вески.