ВОТ ТАК ШУТКА «Я в Испании в заложниках!» Мошенники от лица Анне Вески просят помощи у известного эстонского телеведущего

2 января 33-летний ведущий и журналист Роберт Роол в шутливой манере поделился с подписчиками в соцсетях абсурдным сообщением, связанным с певицей Анне Вески.

В публикации утверждается, будто одно из самых дорогих сокровищ Эстонии, певица Анне Вески, была похищена и находится в Испании.



«Привет! Меня похитили, я нахожусь в заложниках в Испании. Похититель хочет с меня 15 евро. Можешь помочь? Атмосфера крутая», - говорится в сообщении от пользователя с ником anne_.vesgi.