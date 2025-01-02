СМОТРИТЕ Певец Monatik восхитил снимком с новорожденным сыном

Семейным фото исполнитель поделился в историях Instagram. Артист опубликовал снимок с новорожденным сыном в коляске. К слову, Дмитрий Монатик и его жена Ирина не спешат показывать сына. Так что разглядеть малыша на фото не удастся.

Подписывать кадр с сыном Дмитрий Монатик не стал, а вот его возлюбленная Ирина коротко отметила, что на фото позирует молодой отец.

Monatik с сыном. Фото: Kuvatõmmis/monatik_official

К слову, о пополнении в семье Monatik стало известно 24 декабря. Тогда артист опубликовал фото с женой и тремя сыновьями и поздравил поклонников с Рождеством. Малыша исполнитель показал тогда только со спины. Имя третьего сына артист пока что скрывает. Дмитрий и Ирина Монатики также воспитывают девятилетнего Даниила и семилетнего Платона.