Что год грядущий нам готовит? Ответ на этот вопрос знает астролог Тамара Глоба.
Кто из знаков зодиака обретет любовь, кто построит карьеру, а кому следует подумать о здоровье: астропрогноз от Тамары Глобы
Овен
В этом году Овны будут полны энтузиазма и стремления к переменам. Они будут искать новые впечатления и возможности, как в личной жизни, так и в карьере. Звезды благоприятствуют Овнам, особенно в творческих начинаниях.
Возможно расширение семьи, укрепление отношений и активный образ жизни. Год обещает быть насыщенным и динамичным для представителей этого знака.
Телец
Тельцов в этом году ждут новые возможности в карьере. Возможны крупные проекты и долгосрочные планы. Поддержку окажут друзья и семья, но не забывайте, что и им может понадобиться ваша помощь.
Год благоприятен для обучения, путешествий, ремонта и обустройства дома. В семейной жизни возможны изменения: в апреле и ноябре уделите внимание здоровью близких.
Близнецы
Для Близнецов наступающий год будет плодотворным. Он раскроет их сильные стороны и поможет добиться успеха в реализации давних планов.
Это благоприятный период для финансового роста, но следует быть осторожным в отношениях с партнерами и конкурентами. Астролог предупреждает, что возможны финансовые споры.
Рак
Для представителей знака наступает год, который возместит им многие трудности, испытанные в прошлом. Это благоприятное время как для личной жизни, так и для профессиональной деятельности, для получения дохода и путешествий.
Несмотря на то, что без препятствий не обойдется, у Раков будет возможность продемонстрировать свои положительные стороны.
Лев
Львам необходимо проявить свою решительность и отстаивать свои убеждения, даже если они противоречат общепринятому мнению.
Однако, несмотря на возможные трудности, зима и весна принесут новые карьерные возможности, особенно за пределами привычного окружения.
Тамара Глоба предсказывает Львам финансовое благополучие, творческий успех и исполнение заветных желаний. Путешествия принесут любовь, вдохновение и надежду.
Весы
В этом году у представителей знака постепенно начнут решаться давние проблемы, как в отношениях с близкими, так и в сфере здоровья.
В профессиональной деятельности ожидаются позитивные изменения: Весы будут ставить амбициозные цели и приступят к реализации новых проектов.
Скорпион
Для Скорпионов этот год будет благоприятным для путешествий и поездок. За пределами дома они обретут счастье, успех и духовное обновление. Год будет наполнен любовью, творчеством и возможностью для продолжения рода.
Стрелец
Стрельцам в 2025 году улыбнется удача, но вместе с ней придут и перемены. Семейные обстоятельства могут потребовать финансовой поддержки с вашей стороны. Однако в целом год будет благоприятным, особенно в сфере любви и творчества.
Козерог
Для Козерогов наступает благоприятное время для планирования будущего, особенно в сфере образования и преподавания. Они могут обрести новых единомышленников и партнеров.
В семейной жизни также ожидаются положительные перемены и возможности для совместного роста. Однако в романтических отношениях Глоба рекомендует быть осторожными и избегать импульсивных поступков.
Водолей
Для Водолеев 2025 год станет важным периодом в карьере и финансовом плане. Однако во второй половине года могут появиться новые партнеры, с которыми придется взаимодействовать независимо от личных симпатий или антипатий.
«Это активные, харизматичные и увлекательные люди. Необходимо будет идти на компромиссы, сотрудничать и объединяться с ними в определенных сферах», - поясняет астролог.
Рыбы
Для Рыб грядущий год будет неоднозначным. С одной стороны, он принесет возможности для личного роста и интеллектуального развития. С другой стороны, возможны ограничения и препятствия. Тамара Глоба советует Рыбам уделить особое внимание семейным отношениям и заботе о здоровье.