Ушел из жизни звезда «Эйс Вентура»

Трагическое известие подтвердило похоронное бюро Pizzi Funeral Home в Нью-Джерси. Причина смерти актера пока неизвестна. У него остались жена, две дочери и четверо внуков.

Джон Каподис родился в 1941 году в Чикаго (США) и воевал за армию США в Корее в 1964-1966 годах, а в конце 1970-х начал актерскую карьеру.

Его первая роль была в мыльном сериале ABC «Надежда Райана», где он сыграл Ллойда Лорда.

Каподис сыграл в комедии 1994 года «Эйс Вентура: Домашний детектив» в роли полицейского, который пренебрежительно относился к главному герою Джиму Керри. Среди других его работ на большом экране - «Голый пистолет 33 1/3: Последняя обида», «Скорость», «День независимости», «Враг государства», «The Doors», «Семейный бизнес». Актер также озвучил центрального персонажа в видеоигре 2010 «Mafia II».