Новый год в Валга начался с падения городской рождественской елки: проделки Гринча или просто штормовой ветер?

«На улице бушевал сильный ветер, который, вероятно, и сыграл решающую роль, но среди горожан распространилась шутливая теория, что это была очередная шалость Гринча», - пишет волостная управа Валга в публикации, сделанной с помощью искусственного интеллекта в Facebook.

«Может быть, это знак, что нам стоит искать истинный дух праздников не в елке, а в пипаркооках, песнях и совместном времяпрепровождении. Будь то буря или Гринч - это не напугает жителей Валга», - добавляют они. «В конце концов, это все же счастливая случайность, ведь все в порядке и никто не пострадал, а на центральной площади уборочные работы уже в самом разгаре».

Местные жители не оставили публикацию незамеченной.

«Уже больше месяца стояла наклоненная», «Она уже давно стояла криво», - комментируют некоторые. Один из пользователей добавляет, что такое возможно только в городе Валга. «Была действительно сильная буря, но как же она раньше не упала от ветра?» - удивляется другой. «Ель из Люллемяэ захотела вернуться домой!» - пошутил еще один.

Специалист по озеленению волости Валга Кристи Пыльдвеэ рассказала изданию Lõuna-Eesti Postimees, что на место происшествия приезжал арборист, который назвал главной причиной падения дерева то, что высокая ель не могла двигаться на ветру, так как ее ствол был заглублен на несколько метров в землю. «Годовые кольца местами были шириной до 2 см, что говорит о мягкости древесины. Чтобы дерево поместилось в яму, мы немного подточили ствол и закрепили его клиньями, но не это стало причиной его падения», - объяснила она.

Поскольку заказывать кран из Тарту слишком дорого, дерево будет измельчено и переработано в щепу.