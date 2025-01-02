Скетчи в передаче Edekabel, пародирующие публичных личностей, вызвали множество вопросов. «Разве то, что женщина рожает детей - это смешно?» - удивляется Катрин Луст, чей младенец неожиданно оказался в центре внимания в новогоднем телешоу. Министр финансов Юрген Лиги, на которого тоже была сделана отсылка, признался: «Я не смотрел программу и ничего о ней не знал».

Новогоднее шоу Edekabel, которое транслировалось на TV3, горячо обсуждают в социальных сетях. В адрес юмористической программы уже высказано много критики. «Телепрограмма - эра потокового телевидения, похоже, окончательно ушла. Это было несмешно», - написали зрители в X.

Резкую критику выразили блогеры Mallukas и Кристина Пяртельпоэг, чьи персонажи в шоу были изображены с черным и белым ведром на голове. Персонаж Пяртельпоэг сказал: «Mallukas, ты реально облажалась». На что персонаж Mallukas ответил: «Ты сама облажалась, еще и почему-то по-черному».