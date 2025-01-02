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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как необычно начался 2025 год у любителей спорта

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis

Для любителей спорта новый год начался креативно. Бегуны по всему миру оставляют на карте с помощью GPS-трекинга поздравления с Новым годом!

В Facebook-группе Strava Art любители спорта делятся забавными изображениями, которые они создали во время своих первых пробежек в новом году. На улицах «нарисованы» змеи, олени и многое другое.

Похожая идеи пришла и одному жителю Виймси, который пожелал жителям района «Счастливого Нового года».

Послание, которое оставил житель Виймси.
Послание, которое оставил житель Виймси. Фото: Kuvatõmmis
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