Для любителей спорта новый год начался креативно. Бегуны по всему миру оставляют на карте с помощью GPS-трекинга поздравления с Новым годом!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как необычно начался 2025 год у любителей спорта
В Facebook-группе Strava Art любители спорта делятся забавными изображениями, которые они создали во время своих первых пробежек в новом году. На улицах «нарисованы» змеи, олени и многое другое.
Похожая идеи пришла и одному жителю Виймси, который пожелал жителям района «Счастливого Нового года».