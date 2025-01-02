В первый день года житель Эстонии выиграл в лотерее джекпот на сумму более четверти миллиона евро

«Год начался для игроков в лотерею очень положительной новостью, потому что уже в первый день нового года был разыгран джекпот», - сказала руководитель Eesti Loto Трийн Аган. «73 процента продаж продуктов Eesti Loto происходят через веб-приложение, этот показатель растет из года в год и будет продолжать расти».

В прошлом году джекпот Bingo Loto был выигран шесть раз. Самая большая сумма выигрыша составила 462 413 евро.

«Eesti Loto предлагает благотворительные развлечения, то есть каждый игрок в лотерею поддерживает общество Эстонии», - сказала Аган. «Eesti Loto платит налог на азартные игры, и почти половина этих средств по закону направляется в Эстонский культурный фонд, который использует их для поддержки культурных объектов государственного значения».

За одиннадцать месяцев прошлого года Eesti Loto заплатила государству налог на азартные игры в размере более 18,4 миллиона евро. За этот же период было выплачено более 39 миллионов евро в виде выигрышей, из которых выигрыши в быстрых лотереях составили почти 6,5 миллиона евро, а выигрыши в электронных быстрых лотереях - более 8 миллионов евро.

Примерно 400 000 человек играют в различные лотерейные игры Eesti Loto каждый год, что составляет 40 процентов взрослого населения Эстонии. Из них около 250 000 играют онлайн.